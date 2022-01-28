В Бабьем Яру создан проект Путина, – Зисельс

Исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился мнением о том, как в независимой Украине чтят память жертв Холокоста. В частности, о мемориале Бабьего Яра.

Он подчеркнул, что сейчас реализуется российский проект, являющийся частью гибридной войны России против Украины.

"Так называемая Мемориальная синагога достаточно скандальна, потому что она была построена российским проектом мемориализации Бабьего Яра на земле православного Кирилловского кладбища. В 5-6 метрах от этого здания стоит памятник украинской женщине, которая была похоронена на этом кладбище в 1916 году.

Видео дня

Было много протестов против того, чтобы строить еврейский объект на православном кладбище, но он был построен. Потому что в этой стране, к сожалению, со слабой властью, со слабыми институтами решают деньги. Российские миллиардеры предложили деньги, чтобы воплотить этот проект в жизнь, который им для чего-то нужен. На самом деле этот проект нужен и Путину, потому что он подключил его к гибридной войне против Украины.

Если это не наша память, если не мы ее выстрадали, если не мы ее переосмыслили, если у нас не произошел катарсис из-за этой памяти, это не наше, это чужое. Через этот проект нам пытаются подсовывать историческую память из России".

В то же время Зисельс подчеркнул, что есть "очень достойный" украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра.

"Мы должны остановить российский проект, это гибридная война в аспекте памяти. Тут нужно быть не менее осторожными, чем на фронте," – сказал Зисельс.