Расстрел в Днепре: психолог назвала мотив Рябчука

Медицинский психолог, эксперт по психологической кибезбезопасности Наталья Бугаева в эфире телеканала OBOZREVATEL проанализировала поведение 20-летнего солдата-срочника Артемия Рябчука, который расстрелял 5 человек в Днепре.

По ее словам, совершенно очевидно, что это преступление не было совершено в состоянии аффекта. Вероятнее всего, Рябчук планировал наказать обидчиков. Это подтверждает и тот факт, что преступник заявил, что не сожалеет о содеянном. Причиной массового убийства стала "накопленная агрессия", убеждена Бугаева.