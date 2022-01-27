Украина может выйти из "Минска": Бессмертный назвал условие

Дипломат, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что встреча советников лидеров стран "нормандской" четверки априори не может принести никаких результатов, поскольку уровень участников слишком низок.

Вероятность широкомасштабного конфликта с Россией он оценил как очень низкую. В то же время Бессмертный отметил, что сейчас Украина имеет возможность выйти из "Минска", предварительно согласовав этот шаг с союзниками.