США ответят на вторжение Путина автоматически, – офицер НАТО

Капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах в эфире телеканала OBOZREVATEL оценил опасность большого наступления России на Украину. По его словам, это невозможно по ряду объективных причин, в частности, потому что армия Украины существенно окрепла с 2014 года, а также потому, что глава страны-агрессора Владимир Путин фактически получил то, чего хотел добиться разжиганием конфликта.

Вместе с тем офицер заверил, что в случае наступления Путина США будут действовать согласно протоколам, которые выполняются "автоматически", без обязательного согласования с президентом страны. Глава государства может лишь отменить их.