Путин настроен серьезно, но большой войны не будет, – Селезнев

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала OBOZREVATEL оценил вероятность большого вторжения России в Украину. По его словам, глава страны-агрессора Владимир Путин "настроен серьезно". Об этом, в частности, свидетельствует содержание большого количества войск на границе с Украиной, что является "дорогим удовольствием".

Однако эксперт подчеркнул, что в настоящее время у агрессора нет необходимых сил и средств для осуществления широкомасштабного наступления. В то же время Селезнев сказал, что всесторонняя подготовка к отражению такого наступления, которая ведется в Украине, крайне важна.