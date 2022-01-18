В деле против Порошенко нарушение на нарушении, – Геращенко

Народная депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в эфире телеканала OBOZREVATEL заявила, что в деле против пятого президента Украины Петра Порошенко " с точки зрения процессуальной было нарушено все что угодно".

"Подозрение народному депутату должен подписывать генеральный прокурор или его первый заместитель. Процедура была нарушена и в том моменте, что при принятии решения о так называемом аресте имущества должен был присутсововать депутат, по крайней мере, его должны были уведомить. Никакого уведомления не было. Глава Верховной Рады ответил нам, что он, по крайней мере, до конца декабря, не получал никакой информации от Генеральной прокуратуры по поводу каких-либо процессуальных действий в отношении народного депутата Петра Порошенко", – сообщила она.

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"Здесь нарушение в нарушении", – подчеркнула Геращенко.