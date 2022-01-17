Чиновники не оформляют карточку еПоддержка, – Немчинов

Министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился нюансами внедрения в Украине программы еПоддержка, которой могут воспользоваться граждане, сделавшие две прививки от коронавируса. По его словам, ее цель – поддержать не только граждан, но и определенные отрасли бизнеса, которые пострадали в результате карантинных ограничений. В то же время Немчинов сообщил, что большинство чиновников не оформляли карточку еПоддержки.

Он также объяснил, почему зарплату госслужащих хотят выравнять.