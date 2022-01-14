Если на границе не признали COVID-сертификат: советы эксперта

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Эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился советами относительно того, как туристу сохранить свои деньги в случае, если страна назначения внезапно изменила условия пересечения границы из-за пандемии коронавируса. К примеру, если вакцинация той или иной вакциной считается недействительной в этой стране.

По словам эксперта, следует приобрести тематический страховой полис. Он поможет сэкономить от 80-90% потраченных на тур средств.

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