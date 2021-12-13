Почему детей надо прививать: врач из Израиля назвал две причины

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Врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что окончательные выводы об опасности штамма коронавируса Омикрон можно будет сделать не ранее, чем через месяц.

Он также заявил, что вакцинация детей желательна по ряду причин. В частности, потому что новые штаммы представляют большую опасность для детей, а также потому, что детское население обеспечивает порядка 50% от общего количества случаев передачи вируса.

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