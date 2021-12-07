Очень многие нардепы имеют двойное гражданство, – Дунда

Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда в эфире телеканала OBOZREVATEL оценил перспективы введения в Украине множественного гражданства. В частности, он прокомментировал тематический законопроект.

По его мнению, в этом документе не решено "несколько стратегических вопросов". В частности, можно говорить об определенной "дискриминации" граждан Украины, имеющих второе гражданство, поскольку они лишены ряда политических прав.

Нардеп добавил, что в законопроекте отсутствует предохранитель от возможного использования украинцев с российскими паспортами в интересах страны-агрессора.

В то же время Дунда отметил, что среди народных депутатов есть "очень много" тех, кто кроме гражданства Украины имеет и гражданство другого государства.