Европа пообещала Украине поддержку, – нардеп Мезенцева

Народная депутат от партии "Слуга народа", глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала о поддержке Европой Украины в ситуации концентрации войск РФ вблизи украинских границ и новой составляющей гибридной войны – кризиса мигрантов на границе с Польшей.

По ее словам, в ПАСЕ заверили, что готовы и дальше поддерживать Украину, в частности, путем оказания помощи вооружениями, а также усиления экономических санкций в отношении страны-агрессора России.