Зачем Кремль вбрасывает на Донбасс 900 млрд: объяснение Туки

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал мнение о выделении из бюджета РФ 900 миллиардов рублей в поддержку оккупированного Донбасса. По его словам, эти средства – "ничтожные инвестиции". По меньшей мере половина из них будет разворована местной "властью" "республик".

Тука предположил, что подобное финансирование является частью реализации плана страны-агрессора по превращению части территории Украины в новое Приднестровье, Северную Осетию или Абхазию. Еще одна цель – поддержать в жителях оккупированных территорий востока Украины веру в то, что "матушка-Россия" намерена присоединить их к себе.