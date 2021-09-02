Кому запрещено есть грибы: медик озвучила список

Врач-гастроентеролог Светлана Скибало в эфире телеканала OBOZREVATEL подчеркнула, что детям до 12 лет, беременным женщинам и кормящим грудью не рекомендуется употреблять грибы. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта этот продукт противопоказан.

Чтобы предотвратить отравление грибами, медик посоветовала отваривать их не менее трех раз и трижды менять воду, а в случае малейшего сомнения выбрасывать. В качестве первой помощи при отравлении следует как можно быстрее принять любой сорбент, например, активированный уголь, сделать промывание желудка и обратиться за медицинской помощью.