Требования талибов к женщинам противоречат исламу, – муфтий Исмагилов

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов в эфире телеканала OBOZREVATEL оценил понимание ислама террористами Талибана, пришедших к власти в Афганистане. По его словам, эта страна всегда стояла в стороне от тенденций всего мусульманского мира. "Там сохранились средневековые нормы и представления", – констатировал муфтий. В частности, местные мусульмане практически не адаптировались к современным реалиям жизни.

Исмагилов отметил, что некоторые нормы, на выполнении которых настаивает Талибан, входят в противоречие с нормами ислама. В частности, запрет для женщин получать образование и работать.