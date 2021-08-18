База США в Украине заставит Кремль 10 раз подумать, – Фейгин

Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил прогноз относительно ситуации на Донбассе накануне встреч на высшем уровне президента Украины с канцлером Германии и президентом США. По его оценкам, боевые действия могут активизироваться – так Кремль будет демонстрировать Западу, что с его интересами следует считаться.

Глава Германии Ангела Меркель будет подталкивать Владимира Зеленского к имплементации формулы Штайнмайера, но тот не может себе позволить пойти на такой шаг, убежден правозащитник.

В то же время он допустил, что на встрече с Джо Байденом может быть согласовано размещение в Украине военной базы США или систем противоракетной обороны. "Это заставит генштаб РФ 10 раз подумать, прежде чем использовать авиацию против Украины", – заявил Фейгин.

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"Если будут поставлены современные виды вооружений, современные системы, то никакая военная операция быстро и молниеносно не пройдет. Она захлебнется. Вооружения могут защитить суверенитет и территориальную целостность Украины точно и однозначно", – подчеркнул он.