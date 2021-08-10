На оккупированном Донбассе поднимут украинские флаги, – Тука

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала OBOZREVATEL прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что жителям оккупированных территорий Донбасса, которые настроены пророссийски, следует выезжать в РФ, а также заявление вице-премьера Алексея Резникова о том, что в законопроекте о переходном периоде не должно быть слова "коллаборационист".

"Это яркий пример того, что не существует то ли общей точки зрения, то ли вообще общего понимания. Такая довольно неуклюжая фраза из уст президента получила довольно ожидаемую реакцию пока со стороны РФ. Но я не сомневаюсь, что уже со следующей недели она плавно перетечет, как минимум, на европейские политические арены. Тезисы о "геноциде русского народа", о "неонацистском режиме", о "принудительном выселении народов" вновь появятся на определенных европейских обложках СМИ, финансируемых Россией. И снова вынырнут определенные европейские политики, в частности, члены ПАСЕ, которые начнут поднимать на щит этот вопрос", – отметил Тука.

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По его прогнозам, во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины на Донбассе могут появиться украинские флаги и символы трезуба. "Я до сих пор продолжаю общаться с теми гражданами Украины, которые проживают на оккупированной части Донбасса, которые с нетерпением ждут возвращения украинских властей, которые по разным причинам не могут выехать оттуда. У меня нет никаких сомнений, что эти люди будут праздновать День Независимости", – заверил он.