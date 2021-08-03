Без маски в ТРЦ? На выход. Академик призвал усилить контроль

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Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что уже через несколько недель в Украине может существенно увеличиться количество заражений Дельта-штаммом коронавируса. Он отметил важность вакцинации определенных групп населения.

По прогнозам Комисаренко, взрыв заболеваемости возможен уже в сентябре. Впрочем, если к этому времени удастся вакцинировать 8 миллионов граждан, это существенно улучшит ситуацию.

По мнению академика, в Украине следовало бы вернуть штрафы за отказ носить защитную медицинскую маску в общественных местах и транспорте. По меньшей мере следует бороться с посетителями торгово-развлекательных центров и магазинов, которые не пользуются масками – выводить их из помещения.

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