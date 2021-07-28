Турция или Египет? Эксперт объяснил нюансы

Эксперт по туризму Александр Новиковский в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о наиболее популярных направлениях для отдыха украинцев. По его словам, сейчас Турция опережает Египет по количеству туристов по ряду причин. В частности, страна находится ближе и предоставляет более качественный сервис. Однако в Египте лучше море и эта страна принимает туристов круглый год.

Эксперт предупредил, что ситуация на туристическом рынке быстро меняется. Но присматриваться к турам на бархатный сезон можно уже сейчас.