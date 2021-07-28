Бабин: министр транспорта США на "Крымской платформе" – это круто

Экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым, дипломат Борис Бабин в эфире телеканала OBOZREVATEL прокомментировал информацию о том, что США на "Крымской платформе" будет представлять министр транспорта этой страны. По его мнению, на участие главы Белого дома не стоило рассчитывать. Впрочем, член правительства США – это достаточно влиятельная фигура, чтобы решить практические вопросы, ради чего эта площадка и была создана.

По оценкам дипломата, окончательный состав международной делегации, которая прибудет в Киев, станет известен непосредственно перед началом мероприятия. Но главное, что саммит состоится, отметил Бабин.