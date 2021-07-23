Украину могут приблизить к НАТО из-за "Северного потока-2", – Верещук

Народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук в эфире телеканала OBOZREVATEL сообщила, что парламент Швеции "акцентированно рассматривает предложение" о вступлении в НАТО вместе с Украиной.

По ее словам, такой шаг может рассматриваться Европой как компенсация за запуск газопровода "Северный поток-2". "Если это произойдет, это будет огромной победой", – подчеркнула она.