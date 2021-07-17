Путин помогает Лукашенко, и это хорошо, – Мартынова

Белорусская блогер, оппозиционер Татьяна Мартынова в эфире телеканала OBOZREVATEL прокомментировала массовые обыски журналистов в Беларуси, которые режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко организовал накануне. По ее словам, цель этой акции – уничтожить независимые медиа, которые все еще имеют возможность информировать беларусов и мир о том, что происходит в стране.

Она заверила: логики в действиях Лукашенко нет. Он просто уничтожает все, что вызывает в нем раздражение. Кроме того, диктатор искренне убежден, что ему удастся вернуть Беларусь в прежнее состояние.

По мнению оппозиционера, в том, что режим Лукашенко поддерживает режим президента РФ Владимира Путина, есть свой плюс. "Очень хорошо, что Путин ему помогает. Он способствует тому, чтобы беларусы полностью оторвались от России", - сказала Мартынова.