РФ не может препятствовать судам в Черном море – Селезнев

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал мнение относительно проведения в Украине масштабных учений с силами НАТО Sea Breeze и помощи Украине со стороны ее западных партнеров. По его словам, учения демонстрируют стране-агрессору России, что "никаких ограничений для судоходства в Черном море со стороны РФ быть не может".

Селезнев признал, что корветы, боевые катера, боевые беспилотные летательные аппараты, которые предоставляют Украине союзники, крайне важны для укрепления обороноспособности нашей армии. Впрочем, эксперт убежден, что гораздо лучше было бы задействовать для производства этих средств отечественный ВПК.