Не запивайте шашлык алкоголем: диетолог озвучила рекомендации для пикника

Диетолог Людмила Гончарова в эфире телеканала OBOZREVATEL поделилась рекомендациями о том, как сделать пикник на природе безопасным. По ее словам, не следует покупать готовое маринованное мясо – лучше приготовить его дома самостоятельно, это поможет снизить риск отравления. Важно не запивать шашлык большим количеством алкоголя и не заедать большим количеством овощей. Но зелень будет лучшим дополнением к этому блюду, сообщила диетолог.

Максимальная доза алкоголя – 50 мл, максимальная порция шашлыка – 400-500 грамм на один прием, посоветовала она.