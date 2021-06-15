Офицер НАТО: Украина может рассчитывать только на себя

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире телеканала OBOZREVATEL высказался о перспективах Украины стать членом НАТО. По его мнению, при президенте Байдене эти перспективы становятся более туманными.

В этом контексте офицер указал на настораживающие нюансы. "Наши стратегические бомбардировщики над вами больше не летают, десантные самолеты тоже не летают, эсминцы в Черное море не заходят".

В отношении российского проекта "Северный поток-2" Табах обратил внимание на такие факты: "Да, Украина важна для Европы, но Европа уже запускает газ через "Северный поток-2", значит, не так уж и важна. Сегодняшний президент США говорит: да, мы против "Северного потока-2", но санкции с него снял, что очень сильно помогает Владимиру Путину".

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И, наконец, он увидел признаки кулуарных договоренностей на саммите G 7. В частности, не был озвучен перечень обсуждаемых вопросов, пресс-конференция по итогам саммита не запланирована.

"Рассчитывать вы можете только на самих себя и больше ни на кого. У вас история, которая немного похожа на израильскую: богу молись, а порох держи сухим", – заявил офицер.