Оккупанты ищут в Азовском море нефть и газ? Бабин озвучил аргументы

Экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что разговоры о добыче пресной воды со дна Азовского моря для нужд оккупированного Россией Крыма следует рассматривать в коррупционном измерении. По его мнению, под видом поиска воды страна-агрессор может проводить геологическую разведку залежей газа и нефти.

"Те заявления рассчитаны, видимо, на третьеклассников. Потому что очень простая ситуация. Есть соленость Черного моря и Азовского. Если представить, что им действительно в Крыму необходимо опреснение воды, то опреснять воду из Черного моря, когда у тебя рядом есть вода из Азовского моря, где соленость почти вдвое меньше – это уже говорит о том, что здесь дело не об опреснении, а о маниловщине освоения средств", – заявил он.

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Дипломат добавил, что Россия уже давно вела геологическую разведку на Азовском море вблизи Керченского полуострова – вопреки международному праву и без согласования с Украиной.

"Что на самом деле искали там оккупационные власти, а именно, судно "Аквамарин" Южгеологии, своеобразной государственной российской институции? Я считаю, что, возможно, они искали не только и не столько воду, сколько природный газ и нефть. Я не исключаю незаконной разведки залежей газа и нефти под зонтиком так называемого поиска воды".