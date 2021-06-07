"Северный поток-2" долго будет "сухим", – Климкин

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что во время встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным украинская делегация должна постоянно находиться в Вашингтоне, "зависать там, говорить о наших приоритетах, о совместной тактике".

По прогнозам дипломата, сегодня США имеют достаточно рычагов влияния на путинский режим в России. Белый дом не пошел до конца в вопросе санкций против "Северного потока-2", поскольку хотел сохранить западную солидарность. Однако этот газопровод еще долгое время будет стоять "сухим", отметил Климкин.