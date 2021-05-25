В больницах Киева освобождаются COVID-койки, – главврач

Директор (главный врач) Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала, что сейчас в этом медицинском учреждении занято около 30% коек, предназначенных для больных COVID-19. Больница постепенно переходит к обычному режиму работы, нагрузка на медицинских работников значительно уменьшилась.

Однако врач отметила, что радоваться рано, поскольку в Украине ожидаются новые волны коронавируса, в частности, из-за индийского варианта COVID-19. По оценкам Мостепан, избежать масштабного увеличения заболеваемости поможет быстрая вакцинация украинцев.