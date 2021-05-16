Нам нужно соглашение с США для размещения войск, – Климкин

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин во время эфира на телеканале OBOZREVATEL заявил, что Украине следует заключить с Соединенными Штатами "реальное соглашение по безопасности". "Такое, которое есть у Японии, такое, которое есть в Южной Корее. Там, где есть частичные гарантии безопасности, где есть возможность частичного размещения американских войск, где есть обмен информацией", – пояснил он.

"Давайте не снижать уровень амбициозности ни в продвижении к НАТО, ни в сфере сотрудничества в сфере безопасности с США. Давайте не спекулировать названиями, а делать реальное содержательное сотрудничество, благодаря чему в Кремле будут считать, что мы являемся частью или идем к коллективному Западу. Это для нас сегодня критическая история", – подчеркнул дипломат.