Гриневич: можем получить недоученное поколение

Экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире телеканала OBOZREVATEL поделилась мнением о целесообразности продления учебного года из-за того, что часть уроков школьники были вынуждены проходить онлайн или находиться на внеочередных каникулах. По ее словам, согласно законодательству, учебный год должен закончиться не позднее 1 июля.

Гриневич отметила, что каждая школа самостоятельно принимает для себя решение. Впрочем она все же посоветовала устранить "пробелы" в образовании детей и не допустить формирования "недоученного поколения", чем грозит дистанционное обучение.