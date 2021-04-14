Рымарук: враг на Донбассе сменил тактику

Татьяна Гайжевская Видео 09:41, 14.04.2021 Обновлено: 09:56, 14.04.2021

Ветеран АТО Андрей Рымарук в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что страна-агрессор Россия изменила тактику на Донбассе. Теперь враг больше использует снайперов и минирование, что ведет к большим потерям среди бойцов украинской армии. По его мнению, это связано с экономическими проблемами РФ – на минометы и артиллерию просто не хватает средств.

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