Врач: локдаун – единственный способ уменьшить смертность

Татьяна Гайжевская Видео 10:23, 5.04.2021 Обновлено: 10:47, 5.04.2021

Врач-иммунолог Алла Волоха в эфире телеканала OBOZREVATEL объяснила нюансы вакцинации от коронавируса. В частности, она рассказала, что вторая доза вакцины должна быть такой же, как первая, или, по крайней мере, подобная ей по составу. По ее словам, минимальный интервал между двумя уколами составляет месяц, и его можно увеличивать до 3 месяцев.

Она также отметила, что локдаун, введенный в Киеве с 5 апреля – единственный способ уменьшить смертность от COVID-19.

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