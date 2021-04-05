Врач: локдаун – единственный способ уменьшить смертность

607

Врач-имунолог Алла Волоха в эфире телеканала OBOZREVATEL объяснила нюансы вакцинации от коронавируса. В частности, она рассказала, что вторая доза вакцины должна быть такой же, как первая, или, по крайней мере, подобная ей по составу. По ее словам, минимальный интервал между двумя уколами составляет месяц, и его можно увеличивать до 3 месяцев.

Она также отметила, что локдаун, введенный в Киеве с 5 апреля – единственный способ уменьшить смертность от COVID-19.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаИтогиНовости Obozrevatel TVЭфиры Obozrevatel TVПрямая трансляцияКоронавирусВакцинация в Украине и миреЛокдаун в КиевеЛокдаунвакцина AstraZeneca

Топ видео