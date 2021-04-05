Врач: локдаун – единственный способ уменьшить смертность

Врач-имунолог Алла Волоха в эфире телеканала OBOZREVATEL объяснила нюансы вакцинации от коронавируса. В частности, она рассказала, что вторая доза вакцины должна быть такой же, как первая, или, по крайней мере, подобная ей по составу. По ее словам, минимальный интервал между двумя уколами составляет месяц, и его можно увеличивать до 3 месяцев.

Она также отметила, что локдаун, введенный в Киеве с 5 апреля – единственный способ уменьшить смертность от COVID-19.