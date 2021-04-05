Бабин: деоккупация Крыма возможна через три года

Татьяна Гайжевская Видео 14:54, 5.04.2021 Обновлено: 15:51, 5.04.2021

Экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что страна-агрессор Россия оказалась в "системном кризисе" из-за проблемы пресной воды в оккупированном Крыму. Он отметил, что Украина возобновит водоснабжение полуострова только после "деоккупации или капитуляции".

По оценкам дипломата, деоккупацию Крыма можно ожидать в перспективе ближайших 3-4 лет.

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