Россия готовит сценарии прорыва в Крым, – Селезнев

Obozrevatel Видео 11:11, 24.03.2021 Обновлено: 11:35, 24.03.2021

Со стороны РФ продолжается информационная агрессия против Украины. Распространением слухов о возможном наступлении Украины на Донбасс Россия пытается давить на всех участников переговорного процесса. Об этом в эфире Obozrevatel TV рассказал эксперт по военным вопросам Владислав Селезнев.

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