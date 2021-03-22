Пономарев: Поклонская – посол в Украине? Печально

Татьяна Гайжевская Видео 12:04, 22.03.2021 Обновлено: 16:55, 22.03.2021

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал мнение по поводу заявления "экс-генпрокурора" Крыма, депутата нелегитимной Госдумы России Натальи Поклонской о желании стать послом РФ в Украине. Он заявил, что Поклонская "выпала" из российской политики и "ищет, куда бы приткнуться". Этим, по мнению Пономарева, и продиктованы подобные инициативы.

Он также спрогнозировал судьбу российского проекта "Северный поток-2" и оценил ответ президента РФ Владимира Путина президенту США Джо Байдену.

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