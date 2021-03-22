Пономарьов: Поклонська – посол в Україні? Сумно

Тетяна Гайжевська Відео 12:04, 22.03.2021 Оновлено: 16:55, 22.03.2021

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов в ефірі телеканалу OBOZREVATEL висловив думку щодо заяви "ексгенпрокурорки" Криму, нелегітимної депутатки Держдуми Росії Наталії Поклонської про бажання стати послом РФ в Україні. Він заявив, що Поклонська "випала" з російської політики й "шукає, куди б податися". Цим, на думку Пономарьова, і продиктовані такі ініціативи.

Він також спрогнозував долю російського проєкту "Північний потік-2" і оцінив відповідь президента РФ Володимира Путіна президенту США Джо Байдену.

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