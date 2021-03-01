Новиковский: туристы могут попасть в ловушку

Эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился советами по поводу весеннего отдыха за рубежом. По его словам, на сегодня для украинцев открыто не так много стран. Однако Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Доминикана остаются приемлемыми странами для отдыха с точки зрения контроля за пандемией коронавируса и сервиса.

Эксперт также предупредил украинцев, планирующих путешествия с авиапересадкамы, об опасности попасть в ловушку из-за тестов на COVID-19.