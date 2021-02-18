Советник главы МВД: как будут штрафовать пешеходов

Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире телеканала OBOZREVATEL объяснил, как на практике будут выглядеть изменения в Правила дорожного движения, которые были приняты Верховной Радой Украины накануне. В частности, он рассказал, почему полицейский должен иметь право останавливать автомобиль для проверки, почему пешеходов, нарушающих ПДД, следует штрафовать.

Мартыненко также отметил необходимость создания в Украине единого электронного реестра оружия. В него оружие должно попадать с момента ввоза в страну или с момента изготовления.