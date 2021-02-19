Бабин: вакцинация в Крыму – преступление

Экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о ситуации с коронавирусом на оккупированном украинском полуострове. Статистика заболеваемости в некоторых случаях отличается от истинной в 100 раз. Смертность от COVID-19 в Севастополе превышает среднюю по РФ вдвое.

Так называемая вакцинация российской несертифицированной вакциной Спутник V является международнім преступлением. "Ведь фактически это насильственные медицинские исследования населения на оккупированной территории", – заявил Бабин.