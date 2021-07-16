В ЮАР придумали уникальный метод борьбы с мародерами

Работники торгово-развлекательного центра в городе Тугема (Южно-Африканская республика) разлили подсолнечное масло перед магазином, чтобы остановить мародеров. Такой метод оказался неожиданно эффективным.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, беспорядки в ЮАР привели к гибели уже 117 человек. В родной провинции Квазулу-Натал бывшего президента Джейкоба Зумы в столкновениях погибли 26 человек. Кроме того, 91 человек погиб в провинции Гаутенг.

Причиной стало заключение под арест бывшего президента страны Джейкоба Зума, которого обвиняют в неуважении к системе правосудия.