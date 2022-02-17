Отражение крупнейшей кибератаки в истории Украины, данные украинской разведки по отводу российских войск и продолжение скандала с Евровидением – темы краткого обзора новостей от Майи Пидгородецкой

В выпуске Obozrevatel News смотрите:

– Украина смогла отразить самый большой за всю историю страны хакерский удар. В Минцифре планируют провести первые масштабные киберобучения для усиления кибер-устойчивости государства;

– украинская разведка не подтверждает отвод вражеских войск. В последнем отчете наших разведчиков и разведчиков стран-партнеров – никаких объективных доказательств отвода нет;

– победительница Нацотбора на Евровидение Алина Паш отказалась представлять Украину на конкурсе в Италии.