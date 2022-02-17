Отражение крупнейшей кибератаки в истории Украины, данные украинской разведки по отводу российских войск и продолжение скандала с Евровидением – темы краткого обзора новостей от Майи Пидгородецкой
В выпуске Obozrevatel News смотрите:
– Украина смогла отразить самый большой за всю историю страны хакерский удар. В Минцифре планируют провести первые масштабные киберобучения для усиления кибер-устойчивости государства;
– украинская разведка не подтверждает отвод вражеских войск. В последнем отчете наших разведчиков и разведчиков стран-партнеров – никаких объективных доказательств отвода нет;
– победительница Нацотбора на Евровидение Алина Паш отказалась представлять Украину на конкурсе в Италии.
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