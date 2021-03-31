Отношение киевлян к восстановлению подачи воды в оккупированный Крым

Obozrevatel Видео 10:00, 31.03.2021 Обновлено: 10:25, 31.03.2021

По результатам исследований социологической группы "Рейтинг", 45% украинцев поддерживают инициативу восстановления подачи воды во временно оккупированный Крым и 48% – не поддерживают.

OBOZREVATEL выяснял мнение киевлян по этому поводу

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