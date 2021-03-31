Ставлення киян до відновлення постачання води в окупований Крим

Obozrevatel Відео 10:00, 31.03.2021 Оновлено: 10:25, 31.03.2021

За результатами досліджень соціологічної групи "Рейтинг", 45% українців підтримують ініціативу відновлення подачі води до тимчасово окупованого Криму і 48% – не підтримують.

OBOZREVATEL з'ясовував думку киян з цього приводу

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