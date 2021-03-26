Повсюду в масках и ограничения по транспорту: киевляне рассказали о своем отношении к правилам

Obozrevatel Видео 12:57, 26.03.2021 Обновлено: 14:48, 26.03.2021

Из-за роста количества больных COVID-19 Минздрав ввел новые ограничения – в "красных" зонах люди должны находиться в общественных местах в масках. Коснулись изменения и общественного транспорта – разрешено перевозить 50% пассажиров от общей вместимости транспортного средства.

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