Всюди в масках й обмеження щодо транспорту: кияни розповіли про своє ставлення до правил

Obozrevatel Відео 12:57, 26.03.2021 Оновлено: 14:48, 26.03.2021

Через зростання кількості хворих на COVID-19 МОЗ ввело нові обмеження, – в "червоних" зонах люди повинні перебувати в громадських місцях у масках. Зачепили зміни і громадський транспорт – дозволено перевозити 50% пасажирів від загальної місткості транспортного засобу.

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