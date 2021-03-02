Президент Украины Владимир Зеленский на форуме 'Украина 30. Развитие правосудия' говорил о реформе органа. По его словам, 'систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи, которые могут изменить устойчивое, к сожалению, негативное отношение людей к этой профессии и восстановить доверие украинцев к судебной ветви власти'.\nМы поинтересовались у украинцев, доверяют ли они украинским судьям? Президент Украины Владимир Зеленский на форуме 'Украина 30. Развитие правосудия' говорил о реформе органа. По его словам, 'систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи, которые могут изменить устойчивое, к сожалению, негативное отношение людей к этой профессии и восстановить доверие украинцев к судебной ветви власти'.\nМы поинтересовались у украинцев, доверяют ли они украинским судьям? Президент Украины Владимир Зеленский на форуме 'Украина 30. Развитие правосудия' говорил о реформе органа. По его словам, 'систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи, которые могут изменить устойчивое, к сожалению, негативное отношение людей к этой профессии и восстановить доверие украинцев к судебной ветви власти'. Мы поинтересовались у украинцев, доверяют ли они украинским судьям?