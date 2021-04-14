Опрос: будет ли Россия наступать и поможет ли нам НАТО

Obozrevatel Видео 15:40, 14.04.2021

Украинская разведка и журналисты мировых СМИ сообщают, что на границе Украины с Россией собралось более 90 000 военных.

Эксперты говорят о возможном наступлении на украинскую территорию. Мы спросили у киевлян и гостей города, что они думают об этой ситуации и помогут ли нам другие страны в сложной ситуации

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