У Зеленского показали Офис президента после погромов

Марина Лисничук Видео 13:51, 21.03.2021 Обновлено: 09:53, 22.03.2021

В пресс-службе Офиса президента заявили, что ущерб зданию ОПУ, нанесенный во время акции в поддержку осужденного Сергея Стерненко на Банковой 20 марта, оцениваются примерно в два миллиона гривен. Подробнее читайте здесь.

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