Обнаженные тела на рекламных щитах не работают, – Ирина Суслова

Сексизм в рекламе отжил себя и не оправдывает надежд бизнеса, – об этом в эфире студии OBOZREVATEL рассказала народный депутат Украины VIII созыва Ирина Суслова.

Кроме этого, председатель женского движения одной из политических сил Украины сообщила о результате обращения в Кабинет министров Украины о введении моратория на повышение тарифов и о гендерном равенстве в Украине, а также о деталях, изложенных в законопроекте № 3427 о противодействии дискриминации в рекламе по половому признаку.