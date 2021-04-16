Нужно ли Украине восстанавливать ядерный статус?

Obozrevatel Видео 16:55, 16.04.2021 Обновлено: 17:08, 16.04.2021

Посол Украины в Германии предложил вернуть Украине ядерный статус, если нас не смогут принять в НАТО. Мы поинтересовались в украинцев, что они думают о такой идее.

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